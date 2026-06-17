Російські війська ввечері 16 червня здійснили масовану атаку на Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще щонайменше семеро людей дістали поранення.

Про наслідки ворожого удару повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 16 червня: наслідки

За його словами, окупанти завдали п’ять ударів по місту. Один із безпілотників влучив поблизу автомобілів, унаслідок чого загинув чоловік.

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Через атаку в одному з навчальних закладів вибуховою хвилею пошкоджено вікна. Також виникли пожежі у житловому будинку та будівлі торговельного центру.

У поліції уточнили, що російська армія атакувала Запоріжжя дронами типу Шахед. Безпілотники були спрямовані на житлові райони міста.

Через одне з влучань сталася масштабна пожежа у триповерховому будинку, де під завалами та в задимлених приміщеннях опинилися люди. Рятувальні служби проводили евакуацію мешканців та ліквідацію наслідків удару.

Крім того, зафіксовано пошкодження у приватному секторі та на відкритих територіях. Пошкоджений освітній заклад — це будівля Запорізького національного університету.

Наразі правоохоронці продовжують обстеження місць влучань, встановлюють масштаби руйнувань та перевіряють інформацію щодо можливих постраждалих. У регіоні протягом ночі неодноразово оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування керованих авіабомб, ударних безпілотників і активність ворожої тактичної авіації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 575-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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