Російські військові вночі проти 17 червня здійснили атаку на кінно-спортивну школу Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака на кінно-спортивну школу Сумської області: деталі

Олег Григоров уточнив, що атака на кінно-спортивну школу Сумської області була здійснена за допомогою безпілотника.

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– Росіяни свідомо вдарили по цивільному об’єкту, де щодня займалися діти – вихованці школи. За попередньою інформацією, працівники закладу не постраждали. Удар припав по стайні, – повідомив Григоров.

Начальник ОВА наголосив, що, на превеликий жаль, атака на кінно-спортивну школу Сумської області призвела до загибелі коней.

Він не уточнив, скільки саме тварин померло та чи залишилися серед них неушкоджені.

Григоров висловив щирі співчуття всім, хто переживає цю втрату.

Пізніше начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив, що у Сумах російські БпЛА завдали ударів по відділенню доставки та будівлі стайні кінно-спортивної школи.

– Загинуло троє коней. Загорання на обох місцях влучань локалізовано. Пошкоджено дах та стіни будівель. Інші наслідки встановлюються, – написав він.

Нагадаємо, також ввечері 16 червня росіяни здійснили масовану атаку на Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще щонайменше семеро людей дістали поранення.

Фото: Олег Григоров

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