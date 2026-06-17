Суд первой инстанции вынес обвинительный приговор по делу об изнасиловании и убийстве семилетней девочки Соломии Тарасюк в июне 2025 года. Ее убийцы назначили пожизненное тюремное заключение.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Приговор по делу об убийстве семилетней Соломии Тарасюк

Как рассказали в Нацполиции, 18 июня 2025 года мать семилетней Соломии Тарасюк сообщила в полицию об исчезновении дочери со двора дома, где проживает семья.

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Как установило следствие, девочка каталась на самокате возле своего дома. Тогда 31-летний сосед, находившийся в состоянии наркотического опьянения, пригласил девочку в гости. Она согласилась, потому что раньше с ним уже общалась.

Однако мужчина изнасиловал Соломию, как только она оказалась у него дома, а затем задушил девочку. Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что причиной смерти стала механическая асфиксия.

После этого сосед обмотал тело Соломии пищевой пленкой, поместил в дорожную сумку и вывез на такси за несколько кварталов, где спрятал в подвале вблизи жилого дома.

Через несколько часов мужчину разыскали и задержали полицейские. Во время осмотра места, где нашли тело девочки, и место жительства соседа изъяли ряд вещественных доказательств, биологические образцы мужчины и ребенка, а также самокат погибшей.

19 июня 2025 года в Одесской области нашли мертвой семилетнюю Соломию Тарасюк, которую искали сотни человек. Девочка исчезла накануне вечером 18 июня.

Фото : Нацполіція

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