Суд першої інстанції виніс обвинувальний вирок у справі про зґвалтування та вбивство семирічної дівчинки Соломії Тарасюк у червні 2025 року. Її вбивці призначили довічне тюремне ув’язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Вирок у справі про вбивство семирічної Соломії Тарасюк

Як розповіли у Нацполіції, 18 червня 2025 року мати семирічної Соломії Тарасюк повідомила в поліцію про зникнення доньки з двору будинку, де проживає родина.

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Як встановило слідство, дівчинка каталася на самокаті поблизу свого будинку. Тоді 31-річний сусід, який був у стані наркотичного сп’яніння, запросив дівчинку в гості. Вона погодилася, тому що раніше з ним вже спілкувалася.

Проте чоловік зґвалтував Соломію, як тільки вона опинилася у нього вдома, а потім задушив дівчинку. Судово-медична експертиза дійшла до висновку, що причиною смерті стала механічна асфіксія.

Після цього сусід обмотав тіло Соломії харчовою плівкою, помістив у дорожню сумку та вивіз на таксі за кілька кварталів, де сховав у підвалі поблизу житлового будинку.

Через декілька годин чоловіка розшукали та затримали поліцейські. Під час огляду місця, де знайшли тіло дівчинки, та місця проживання сусіда вилучили низку речових доказів, біологічні зразки чоловіка та дитини, а також самокат загиблої.

19 червня 2025 року в Одеській області знайшли мертвою семирічну Соломію Тарасюк, яку шукали сотні людей. Дівчинка зникла напередодні, ввечері 18 червня.

Фото : Нацполіція

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