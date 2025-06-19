Найдена мертвой семилетняя Соломия Тарасюк, которую искали сотни людей в Одесской области

В Одесской области найдена мертвой семилетняя Соломия Тарасюк, которую искали сотни людей. Девочка пропала накануне.

Смерть семилетней Соломии Тарасюк, которая пропала без вести

Как сообщает Полиция Одесской области, установлено местонахождение пропавшей без вести семилетней Соломии Тарасюк.

В сообщении говорится, что, к большому сожалению, ребенок найден мертвым. Обстоятельства трагического события устанавливаются.

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По информации полиции, сейчас правоохранители работают с мужчиной, который, вероятно, причастен к смерти семилетней девочки.

По данным местного издания Думская, ребенок вышел из дома и исчез вечером 18 июня. Последний раз семилетнюю Соломию видели во дворе около 21:30, когда она каталась на самокате.

Координатор поисков Сергей Крайм рассказал, что уже в 21:55 девочка и неизвестный мужчина попали в поле зрения камеры наружного наблюдения. Утверждается, что гражданин катался на ее самокате.

В издании отмечают, что семья семилетней Соломии Тарасюк — это переселенцы из Херсонской области.

Фото: Полиция Одесской области

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