Унаслідок вибухів у Дніпрі 18 червня постраждали щонайменше четверо людей.

Про наслідки удару повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 18 червня: що відомо

Перед тим як прогриміли вибухи у Дніпрі сьогодні, Повітряні сили повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку міста.

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Пізніше військові уточнили, що існує загроза застосування балістичного озброєння.

Після цього місцеві жителі почули вибухи у Дніпрі.

Згодом начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про перші наслідки атаки.

За його словами, внаслідок російського удару пошкоджене приватне підприємство. Попередньо, відомо про чотирьох постраждалих. Це жінки 46 та 48 років, чоловіки – 38 та 41 років.

Всі вони у стані середньої тяжкості. Лікарі надають необхідну меддопомогу.

Наразі на місці працюють екстрені служби. Остаточні наслідки вибухів у Дніпрі 18 червня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 576-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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