Ночью в Киеве и области раздавались взрывы. Враг нацелил на столицу баллистические ракеты и дроны.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Взрывы в Киеве ночью 18 июня: что известно

Приблизительно в полвторого ночи Тимур Ткаченко предупредил об угрозе баллистических ракет для столицы и призвал киевлян находиться в укрытиях. В 03:39 в Киеве прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги.

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А в 04:02 снова прозвучала тревога из-за угрозы ударных дронов для столицы. В 07:29 — снова тревога из-за угрозы вражеских БПЛА.

Взрывы в Киевской области ночью 18 июня

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что ночью россияне атаковали область ударными дронами и баллистическими ракетами. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате взрывов в Вышгородском районе повреждено здание ангара, а в Бориспольском районе повреждения получили учебное заведение, частный дом и территория предприятия.

На местах работают все экстренные службы. Продолжается фиксация последствий атаки и ликвидация нанесенных повреждений.

По словам Николая Калашника, ночью на подступах к Киевской области силы противовоздушной обороны уничтожили не менее 30 вражеских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 576-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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