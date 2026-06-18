Ночные взрывы в Киеве и области: РФ атаковала баллистикой и дронами, есть повреждения
- Ночью в Киеве раздавались взрывы в результате атаки баллистических ракет и дронов.
- В столице несколько раз объявляли воздушную тревогу.
- В Киевской области повреждены ангар, учебное заведение, частный дом и территория предприятия.
Ночью в Киеве и области раздавались взрывы. Враг нацелил на столицу баллистические ракеты и дроны.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Взрывы в Киеве ночью 18 июня: что известно
Приблизительно в полвторого ночи Тимур Ткаченко предупредил об угрозе баллистических ракет для столицы и призвал киевлян находиться в укрытиях. В 03:39 в Киеве прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги.
А в 04:02 снова прозвучала тревога из-за угрозы ударных дронов для столицы. В 07:29 — снова тревога из-за угрозы вражеских БПЛА.
Взрывы в Киевской области ночью 18 июня
Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что ночью россияне атаковали область ударными дронами и баллистическими ракетами. К счастью, обошлось без пострадавших.
В результате взрывов в Вышгородском районе повреждено здание ангара, а в Бориспольском районе повреждения получили учебное заведение, частный дом и территория предприятия.
На местах работают все экстренные службы. Продолжается фиксация последствий атаки и ликвидация нанесенных повреждений.
По словам Николая Калашника, ночью на подступах к Киевской области силы противовоздушной обороны уничтожили не менее 30 вражеских дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 576-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.