Вночі у Києві та області лунали вибухи. Ворог спрямував на столицю балістичні ракети та дрони.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Вибухи у Києві вночі 18 червня: що відомо

Близько пів на другу ночі Тимур Ткаченко попередив про загрозу балістики для столиці і закликав киян перебувати в укриттях. О 03:39 пролунав відбій повітряної тривоги у Києві.

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А о 04:02 знову лунала тривога через загрозу ударних дронів для столиці. О 07:29 — знову тривога через загрозу ворожих БпЛА.

Вибухи на Київщині вночі 18 червня

Керівник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що вночі росіяни атакували область ударними дронами та балістичними ракетами. На щастя, минулося без постраждалих.

Внаслідок вибухів у Вишгородському районі пошкоджено приміщення ангару, а у Бориспільському районі пошкодження зазнали заклад освіти, приватний будинок та територія підприємства.

На місцях працюють усі екстрені служби. Триває фіксація наслідків атаки та ліквідація завданих пошкоджень.

За словами Миколи Калашника, вночі на підступах до Київщини сили протиповітряної оборони знищили щонайменше 30 ворожих дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 576-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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