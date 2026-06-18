Ночная атака на Полтаву и область: дроны ударили по энергообъекту, есть раненый
- В ночь на 18 июня Россия атаковала два района Полтавской области, в частности Полтавский и Миргородский.
- В Полтавском районе повреждены промышленное и частное предприятия, частный дом и объект энергетической инфраструктуры, один человек получил травмы.
- Из-за отсутствия электропитания тяговой подстанции в Полтаве временно остановили движение троллейбусов в направлении микрорайона Левада.
Ночью 18 июня в Полтаве и области были слышны взрывы.
Ночная атака на Полтаву и область 18 июня
Ночью 18 июня враг нанес удар по двум районам Полтавской области, сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.
— В Полтавском районе атаковано промышленное и частное предприятия. Повреждены технологическое оборудование и административное здание. Один человек получил травмы. Его госпитализировали, – написал он в Telegram.
Также вражеские БпЛА попали в частный дом и объект энергетической инфраструктуры. Произошло отключение электроэнергии. Бригады АО Полтаваоблэнерго работают над восстановлением электроснабжения.
В Миргородском районе в результате падения БпЛА повреждены складские помещения.
Есть сообщения об отсутствии электроснабжения в отдельных районах общины. Информация уточняется.
По состоянию на 2:00 сообщений о повреждении жилья в городскую оперативную службу не поступало.
Как сообщил Полтавский городской совет утром, временно отсутствует движение троллейбусов на Леваду:
– По состоянию на сейчас отсутствует движение троллейбусов в направлении микрорайона Левада. Изменения касаются маршрута №12, временно курсирующего до Южного вокзала.
Причина – отсутствие электропитания тяговой подстанции.
Остальные троллейбусные маршруты работают в штатном режиме без изменений.
О возобновлении движения по привычному маршруту в городском совете обещают сообщить дополнительно.