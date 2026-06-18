Ночью 18 июня в Полтаве и области были слышны взрывы.

Ночная атака на Полтаву и область 18 июня

Ночью 18 июня враг нанес удар по двум районам Полтавской области, сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

— В Полтавском районе атаковано промышленное и частное предприятия. Повреждены технологическое оборудование и административное здание. Один человек получил травмы. Его госпитализировали, – написал он в Telegram.

Также вражеские БпЛА попали в частный дом и объект энергетической инфраструктуры. Произошло отключение электроэнергии. Бригады АО Полтаваоблэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

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В Миргородском районе в результате падения БпЛА повреждены складские помещения.

Есть сообщения об отсутствии электроснабжения в отдельных районах общины. Информация уточняется.

По состоянию на 2:00 сообщений о повреждении жилья в городскую оперативную службу не поступало.

Как сообщил Полтавский городской совет утром, временно отсутствует движение троллейбусов на Леваду:

– По состоянию на сейчас отсутствует движение троллейбусов в направлении микрорайона Левада. Изменения касаются маршрута №12, временно курсирующего до Южного вокзала.

Причина – отсутствие электропитания тяговой подстанции.

Остальные троллейбусные маршруты работают в штатном режиме без изменений.

О возобновлении движения по привычному маршруту в городском совете обещают сообщить дополнительно.

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