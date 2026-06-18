Президент Украины Владимир Зеленский сегодня присоединится к заседанию Рамштайна в Брюсселе, где союзники НАТО обсудят оборонную поддержку Украины и наращивание производства вооружений.

Об этом накануне встречи министров обороны стран-членов НАТО и Контактной группы сообщил генеральный секретарь Марк Рютте.

Рамштайн с участием Зеленского: что известно

– У нас будет встреча с Контактной группой по обороне Украины, где, как я уже могу объявить, президент Зеленский также примет участие. Это важно, – цитирует Марка Рютте Интерфакс-Украина.

По словам генсека, министры обороны стран-членов НАТО проведут завершающее обсуждение подготовки к саммиту союзников.

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– Мы обсудим саммит в Анкаре, который будет посвящен выполнению задач: обсуждению расходов (на оборону), в области промышленности и обеспечению поддержки Украины, – перечислил Рютте.

Он заявил, что в вопросе выполнения обязательств по расходам на оборону “мы видим потрясающие поступления средств”.

– Европа и Канада тратят в 2025 году более чем на $90 млрд больше по сравнению с 2024 годом, что почти на 20% больше расходов на оборону. Это действительно прекрасно, и нам это нужно на пути к 5% расходов на оборону для реализации наших возможностей и целевых показателей, – сообщил генсек НАТО.

Говоря о наращивании производства, Рютте констатировал, что “мы видим, что контракты появляются повсюду, но нам нужно сделать больше как в США, так и в Европе, чтобы обеспечить необходимое производство оборонной промышленности, и нам нужно сохранить Украину сильной”.

– Сильные в борьбе – это будет ключевым вопросом сегодня. Речь идет о НАТО 3.0, более сильной Европе в более сильном НАТО. Это то, что мы строим. Сегодня у нас будут разные встречи. Мы начнем с Группы ядерного планирования. Потом у нас будет встреча на уровне тридцати двух и Контактной группы по обороне Украины, – подытожил Марк Рютте.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в ходе предстоящего саммита НАТО в Анкаре не предусмотрено отдельное заседание Совета Украина — НАТО.

В то же время, он отметил, что у президента Владимира Зеленского будет очень насыщенный график встреч.

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