Кэти Перри впервые призналась, как пережила расставание с Орландо Блумом
- Кэти Перри назвала прошлый год одним из самых тяжелых в своей жизни.
- Певица призналась, что чувствовала после расставания с Орландо Блумом.
- С прошлого лета звезда встречается с экс-премьером Канады Джастином Трюдо.
Американская певица Кэти Перри впервые за долгое время откровенно высказалась о непростом периоде после расставания с актером Орландо Блумом.
В интервью для подкаста The Unfamous Podcast артистка рассказала, что прошлый год стал для нее очень тяжелым как в личной жизни, так и в карьере.
Кэти Перри о сложном периоде в жизни
Перри призналась, что через творчество пытается осмыслить собственные переживания, упомянув в частности новую песню Watch It Burn.
— В Watch It Burn я борюсь со своей тьмой, — сказала Перри.
По словам артистки, долгое время она не позволяла себе чувствовать злость, хотя переживала сложные эмоции. Певица убеждена, что от негативных чувств не стоит убегать.
— Давайте почувствуем эту боль. Давайте почувствуем этот гнев. Давайте двигаться дальше. Давайте также чему-то научимся из этого, — цитирует Кэти издание Hello!.
Расставание с Орландо Блумом
Одним из главных событий последних лет для певицы стало завершение отношений с Орландо Блумом. Пара была вместе около десяти лет и была помолвлена, однако в итоге решила расстаться.
В то же время сейчас в жизни артистки начался новый этап. С июля прошлого года Кэти Перри состоит в отношениях с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Недавно политик поддержал певицу на премьере концертного фильма Lifetimes Tour во время кинофестиваля Tribeca.
Перри также заявила, что чувствует себя счастливой в новых отношениях. По словам певицы, любовь помогла ей обрести внутреннее равновесие после сложного периода в жизни.
Артистка также отметила, что с возрастом научилась по-другому относиться к собственным эмоциям.
— В 20 лет ты живешь эмоциями. В 30 пытаешься в них разобраться. А в 40 учишься превращать все эти эмоции в творческую энергию, — сказала Перри.