Американская певица Кэти Перри впервые за долгое время откровенно высказалась о непростом периоде после расставания с актером Орландо Блумом.

В интервью для подкаста The Unfamous Podcast артистка рассказала, что прошлый год стал для нее очень тяжелым как в личной жизни, так и в карьере.

Кэти Перри о сложном периоде в жизни

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Перри призналась, что через творчество пытается осмыслить собственные переживания, упомянув в частности новую песню Watch It Burn.

— В Watch It Burn я борюсь со своей тьмой, — сказала Перри.

По словам артистки, долгое время она не позволяла себе чувствовать злость, хотя переживала сложные эмоции. Певица убеждена, что от негативных чувств не стоит убегать.

— Давайте почувствуем эту боль. Давайте почувствуем этот гнев. Давайте двигаться дальше. Давайте также чему-то научимся из этого, — цитирует Кэти издание Hello!.

Расставание с Орландо Блумом

Одним из главных событий последних лет для певицы стало завершение отношений с Орландо Блумом. Пара была вместе около десяти лет и была помолвлена, однако в итоге решила расстаться.

В то же время сейчас в жизни артистки начался новый этап. С июля прошлого года Кэти Перри состоит в отношениях с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Недавно политик поддержал певицу на премьере концертного фильма Lifetimes Tour во время кинофестиваля Tribeca.

Перри также заявила, что чувствует себя счастливой в новых отношениях. По словам певицы, любовь помогла ей обрести внутреннее равновесие после сложного периода в жизни.

Артистка также отметила, что с возрастом научилась по-другому относиться к собственным эмоциям.

— В 20 лет ты живешь эмоциями. В 30 пытаешься в них разобраться. А в 40 учишься превращать все эти эмоции в творческую энергию, — сказала Перри.

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