Боксерская комиссия рассмотрела апелляцию нидерландца Рико Верховена и оставила результат боя с Александром Усиком без изменений.

Об этом нидерландец сообщил в Instagram.

Верховен требует реванша с Усиком

Бой Усик – Верховен состоялся в Гизе и завершился техническим нокаутом за секунду до конца 11-го раунда. После боя Верховен жаловался на решение рефери, остановившего бой. Нидерландец подал официальный протест на результат.

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По словам Верховена, боксерская комиссия подтвердила, что гонг об окончании 11-го раунда прозвучал на ринге, когда рефери зафиксировал технический нокаут в пользу Усика, а у Верховена не было признаков дезориентации.

Несмотря на это, результат остается неизменным — досрочная победа украинца.

– Решение комиссии подтвердило, что гонг 11-го раунда уже прозвучал до того, как рефери остановил поединок. Официальный хронометрист подтвердил это. Врач на ринге также подтвердил, что после боя у меня не было признаков дезориентации. Комиссия считает, что ни один из этих выводов не изменил результат боя, — заявил Верховен.

Нидерландец добавил, что уважает Усика, и назвал его одним из лучших боксеров своего поколения. Однако он считает, что бой в Гизе незавершенный. Поэтому после вердикта комиссии Рико вызвал Александра на “немедленный реванш”.

– Я искренне верю, что все заслуживали увидеть, как должен был закончиться этот бой. Болельщикам не дали 12-го раунда. После всего, что мы оба вложили в этот бой, они заслуживали увидеть финал… Так что давай покончим с этим и устроим немедленный реванш. Усик, я готов, – заявил Рико.

Всемирный боксерский совет (WBC) называет главным претендентом на бой с Усиком непобедимого Агита Кабаела.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что именно немец имеет приоритетное право на титульный бой.

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