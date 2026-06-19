По меньшей мере четыре человека пострадали во время атаки на маршрутку в Херсоне сегодня, 19 июня.

Атака на маршрутку в Херсоне сегодня, 19 июня: что известно

Атака на маршрутку в Херсоне сегодня, 19 июня, произошла около 07:30.

Тогда российские военные сбросили на маршрутное такси, находившееся в Корабельном районе города, взрывчатку из дрона.

Сейчас смотрят

Известно, что пострадали четверо пассажиров автобуса.

Бригада скорой доставила в больницу 46-летнюю женщину и троих мужчин в возрасте 46, 59 и 67 лет.

У пострадавших диагностировали взрывные травмы и осколочные ранения.

Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Информация об атаке на маршрутку в Херсоне уточняется.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 577-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.