Это мой последний турнир: Мануэль Нойер вновь заявил о завершении карьеры в сборной
- Мануэль Нойер заявил, что завершит карьеру в сборной Германии после ЧМ-2026.
- Вратарь вернулся в национальную команду, несмотря на решение уйти после Евро-2024.
- 40-летний вратарь не планирует выступать за Германию на следующем чемпионате Европы.
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер окончательно завершит карьеру в сборной после окончания чемпионата мира 2026 года.
Об этом сообщает Goal.com.
Нойер завершает карьеру в сборной Германии
Вратарь Баварии уже объявлял о завершении карьеры в сборной Германии, но передумал, чтобы поехать с командой Юлиана Нагельсманна на чемпионат мира 2026 года.
Нойер завершит карьеру в сборной после Евро-2024, но 40-летний вратарь продемонстрировал хорошую форму на клубном уровне, поэтому согласился вернуться.
Выступая на пресс-конференции, Нойер объяснил причины своего предыдущего ухода.
— Я ушел в 2024 году по уважительной причине после успешного домашнего Евро. Для меня это было правильное решение. Я чувствовал, что так и должно быть. Продолжать играть за сборную в течение последних двух лет было бы для меня слишком большой спортивной нагрузкой, — сказал он журналистам.
Несмотря на успешное возвращение в стартовый состав под руководством Нагельсмана, Нойер заявил, что пересматривать свое решение относительно сборной больше не будет.
— Для меня очевидно, что это мой последний турнир. Я не планирую участвовать в следующем чемпионате Европы через два года. В последние дни я смирился с тем, что это последние матчи за сборную Германии. Но я хочу с нетерпением ждать всех игр, а не прощальных футболок, — заявил вратарь.
После возвращения Нойера Оливер Бауманн вновь оказался на скамейке запасных, хотя вратарь Хоффенхайма был основным голкипером во время отборочного турнира в отсутствие Нойера.