Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер окончательно завершит карьеру в сборной после окончания чемпионата мира 2026 года.

Об этом сообщает Goal.com.

Нойер завершает карьеру в сборной Германии

Вратарь Баварии уже объявлял о завершении карьеры в сборной Германии, но передумал, чтобы поехать с командой Юлиана Нагельсманна на чемпионат мира 2026 года.

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Нойер завершит карьеру в сборной после Евро-2024, но 40-летний вратарь продемонстрировал хорошую форму на клубном уровне, поэтому согласился вернуться.

Выступая на пресс-конференции, Нойер объяснил причины своего предыдущего ухода.

— Я ушел в 2024 году по уважительной причине после успешного домашнего Евро. Для меня это было правильное решение. Я чувствовал, что так и должно быть. Продолжать играть за сборную в течение последних двух лет было бы для меня слишком большой спортивной нагрузкой, — сказал он журналистам.

Несмотря на успешное возвращение в стартовый состав под руководством Нагельсмана, Нойер заявил, что пересматривать свое решение относительно сборной больше не будет.

— Для меня очевидно, что это мой последний турнир. Я не планирую участвовать в следующем чемпионате Европы через два года. В последние дни я смирился с тем, что это последние матчи за сборную Германии. Но я хочу с нетерпением ждать всех игр, а не прощальных футболок, — заявил вратарь.

После возвращения Нойера Оливер Бауманн вновь оказался на скамейке запасных, хотя вратарь Хоффенхайма был основным голкипером во время отборочного турнира в отсутствие Нойера.

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