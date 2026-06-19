Президент Владимир Зеленский призвал как можно быстрее использовать €6 млрд из European Peace Facility на нужды Украины. В частности, их следует направить на системы ПВО, дальнобойное вооружение и защиту энергетической инфраструктуры.

Об этом он сообщил в своем обращении к участникам заседания Европейского совета.

На что Зеленский хочет потратить €6 млрд ЕС

Владимир Зеленский подчеркнул, что €6 млрд помощи ЕС для Украины – это значительная сумма, поэтому ее нужно использовать на то, что действительно помогает защищать жизни.

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– Пожалуйста, поддержите быстрое использование этих средств, чтобы ни одна жизнь не была потеряна из-за задержек. Деньги можно направить на ПВО, дальнобойные снаряды и другие средства, которые уже доказывают свою эффективность, – перечислил украинский лидер.

Он добавил, что если бы эти средства можно было использовать для защиты энергетической инфраструктуры, это “было бы помогло”.

Зеленский пояснил, что хотя Киев хотел бы закончить развязанную россиянами войну до зимы, используя для этого дипломатию и давление на Россию, однако гарантий здесь пока нет.

– Мы понимаем, с кем имеем дело. Путин – это война. Если война продолжится, нам понадобится зимний пакет помощи. Он должен включать энергетический пакет – газ, дизельное топливо и необходимое энергетическое оборудование – и ракетный пакет как минимум на 300 ракет на зиму, – отметил президент.

Владимир Зеленский подытожил, что готовиться к зиме нужно уже сейчас и в то же время – максимально активизировать дипломатические усилия.

Напомним, лидеры Европейского Союза по итогам саммита Европейского совета в Брюсселе согласовали совместную декларацию о поддержке Украины и европейской безопасности.

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