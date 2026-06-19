Во время ночной атаки на Украину 19 июня российские войска применили 90 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 19 июня: что известно

В ночь на 19 июня (с 18:00 18 июня) российские войска атаковали Украину 90 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронами-имитаторами типа Пародия.

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Запуски осуществлялись из районов российских Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 19 июня силы противовоздушной обороны сбили или подавили 79 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание девяти ударных БпЛА на восьми локациях.

Еще на восьми локациях зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

В частности, после трех часов ночи российские войска атаковали Харьков корректируемыми авиабомбами.

После попадания на месте возник пожар. В общем повреждения получили более 40 домов.

По словам Игоря Терехова, в результате атаки пострадали девять человек, среди которых четверо детей.

По данным Воздушных сил ВСУ, вражеская атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве страны фиксируют российские БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 577-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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