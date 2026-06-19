Ночная атака на Украину: сколько из 90 БпЛА сбила ПВО
Во время ночной атаки на Украину 19 июня российские войска применили 90 беспилотников различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 19 июня: что известно
В ночь на 19 июня (с 18:00 18 июня) российские войска атаковали Украину 90 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронами-имитаторами типа Пародия.
Запуски осуществлялись из районов российских Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 19 июня силы противовоздушной обороны сбили или подавили 79 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание девяти ударных БпЛА на восьми локациях.
Еще на восьми локациях зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.
В частности, после трех часов ночи российские войска атаковали Харьков корректируемыми авиабомбами.
После попадания на месте возник пожар. В общем повреждения получили более 40 домов.
По словам Игоря Терехова, в результате атаки пострадали девять человек, среди которых четверо детей.
По данным Воздушных сил ВСУ, вражеская атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве страны фиксируют российские БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 577-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.