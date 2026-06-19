Щонайменше четверо людей постраждали під час атаки на маршрутку в Херсоні сьогодні, 19 червня.

Атака на маршрутку в Херсоні сьогодні, 19 червня: що відомо

Атака на маршрутку в Херсоні сьогодні, 19 червня, сталася близько 07:30.

Тоді російські військові скинули на маршрутне таксі, що перебувало в Корабельному районі міста, вибухівку з дрона.

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Наразі відомо, що постраждало четверо пасажирів автобуса.

Бригада швидкої доставила до лікарні 46-річну жінку та трьох чоловіків віком 67, 46 та 59 років.

У постраждалих діагностували вибухові травми та осколкові поранення.

Їхній стан лікарі оцінюються як середнього ступеня важкості.

Інформація щодо атаки на маршрутку в Херсоні уточнюється.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 577-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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