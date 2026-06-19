РФ скинула вибухівку на маршрутку в Херсоні: постраждали четверо пасажирів
Щонайменше четверо людей постраждали під час атаки на маршрутку в Херсоні сьогодні, 19 червня.
Атака на маршрутку в Херсоні сьогодні, 19 червня: що відомо
Атака на маршрутку в Херсоні сьогодні, 19 червня, сталася близько 07:30.
Тоді російські військові скинули на маршрутне таксі, що перебувало в Корабельному районі міста, вибухівку з дрона.
Наразі відомо, що постраждало четверо пасажирів автобуса.
Бригада швидкої доставила до лікарні 46-річну жінку та трьох чоловіків віком 67, 46 та 59 років.
У постраждалих діагностували вибухові травми та осколкові поранення.
Їхній стан лікарі оцінюються як середнього ступеня важкості.
Інформація щодо атаки на маршрутку в Херсоні уточнюється.
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