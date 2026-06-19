Австралия объявила о выделении Украине дополнительных $100 млн военной помощи.

Об этом сообщило правительство Австралии и вице-премьер-министр и министр обороны страны Ричард Марлес.

Австралия предоставит Украине еще $100 млн военной помощи: что известно

Новый пакет поддержки предусматривает дополнительное финансирование закупки военного оборудования для Украины.

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Речь идет о двух отдельных взносах по $50 млн, которые Австралия осуществит в течение следующих 12 месяцев.

Правительство страны уточнило, что эти средства дополнят ранее взятые обязательства по финансированию Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL), о взносе в который Канберра объявила еще в декабре прошлого года.

— Наш постоянный вклад гарантирует, что Украина получает поддержку, необходимую ей для достижения ощутимых изменений в своей защите от неоправданной и неспровоцированной агрессии России, — заявил вице-премьер-министр Австралии Ричард Марлес.

В Канберре отметили, что новое решение увеличит общий объем поддержки Украины со стороны Австралии до более $1,8 млрд с начала полномасштабной войны, из которых более $1,6 млрд составляет именно военная помощь.

Отдельно австралийское правительство подтвердило продолжение участия в Коалиции желающих — международном формате, в который входят более 35 государств и который координирует поддержку Украины для достижения справедливого и прочного мира.

Также Австралия продолжает обучение украинских военных в рамках операции Kudu. Сейчас подготовка военнослужащих ВСУ продолжается в Польше в рамках многонациональной миссии Legion под руководством Норвегии.

Ричард Марлес подчеркнул, что война России против Украины имеет значение не только для Европы.

— То, что происходит в Украине, имеет значение здесь, в Индо-Тихоокеанском регионе, поэтому для Австралии так важно придерживаться намеченного курса и продолжать поддерживать Украину, пока она не достигнет мира на своих условиях, — заявил он.

Напомним, что Австралия и Новая Зеландия стали первыми странами-партнерами вне НАТО, которые присоединились к программе PURL — механизму закупки американского вооружения и оборудования для Украины.

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