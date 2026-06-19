Вибухи в Харкові сьогодні, 19 червня, прогриміли, коли ворог атакував один із районів міста керованими авіабомбами (КАБами).

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові сьогодні, 19 червня: що відомо

Вибухи в Харкові сьогодні, 19 червня, прогриміли після третьої ночі.

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Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова. Після влучання на місці спалахнула пожежа.

Спочатку повідомлялося про пошкодження близько 15 приватних житлових будинків та складського приміщення. Однак під час подальшого обстеження кількість пошкоджених осель зросла до понад 40.

За даними Ігоря Терехова, унаслідок вибухів у Харкові сьогодні постраждали дев’ятеро людей, серед яких четверо дітей.

У дітей діагностували гостру реакцію на стрес.

Наразі на місці вибухів у Харкові 19 червня продовжують працювати екстрені служби. Триває ліквідація наслідків удару та уточнення остаточних масштабів руйнувань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 577-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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