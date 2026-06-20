Уночі проти 20 червня ворог атакував Харків, поціливши в багатоповерховий будинок керованою авіабомбою (КАБом).

Про наслідки атаки повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака на Харків 20 червня: що відомо

Уночі російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова.

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Спочатку Ігор Терехов повідомив про влучання у приватний житловий сектор. Згодом він уточнив, що удар припав по двоповерховому багатоквартирному будинку.

Після вибуху частина конструкцій обвалилася, а люди опинилися під завалами.

За словами міського голови, спочатку рятувальники деблокували одну людину у важкому стані, а згодом із другого поверху дістали ще двох постраждалих.

За уточненими даними Харківської ОВА, кількість постраждалих зросла до дев’яти людей.

Серед травмованих — 60-річний та 49-річний чоловіки, 54-річна та 87-річна жінки, а також 6-річна дитина.

Пізніше за медичною допомогою звернувся ще один 66-річний чоловік — у нього діагностували гостру реакцію на стрес.

Ще двоє людей отримали необхідну допомогу вже після первинного обстеження.

П’ятьох постраждалих госпіталізували, ще чотирьом допомогу надали на місці.

Пізніше стало відомо про одну загиблу. Її тіло рятувальники деблокували з-під завалів будинку.

На місці удару продовжують працювати рятувальники, медики та комунальні служби. Триває обстеження будівлі та уточнення остаточних наслідків атаки на Харків 20 червня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 578-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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