Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взрывы в Запорожье: трое раненых, дрон ударил по зданию логистического оператора
Российские войска атаковали город Запорожье в пятницу, 19 июня. В результате ударов РФ пострадали по меньшей мере три человека.
Об этом сообщает руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 19 июня: какие последствия
По информации ОВА, три человека ранены в результате российской атаки на Запорожье.
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Как утверждают в областной военной администрации, российский дрон ударил по зданию логистического оператора в Запорожье.
– Известно о минимум трех травмированных. Тревога продолжается, находитесь в безопасных местах, – говорится в сообщении.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1577-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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