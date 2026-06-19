Российские войска атаковали город Запорожье в пятницу, 19 июня. В результате ударов РФ пострадали по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 19 июня: какие последствия

По информации ОВА, три человека ранены в результате российской атаки на Запорожье.

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Как утверждают в областной военной администрации, российский дрон ударил по зданию логистического оператора в Запорожье.

– Известно о минимум трех травмированных. Тревога продолжается, находитесь в безопасных местах, – говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1577-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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