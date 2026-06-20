Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Тюмени в 2 тыс. км от границы Украины
- Силы обороны Украины атаковали Тюменский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в двух тысячах километрах от границы.
- Из-за налета дронов на предприятии эвакуировали персонал, а в регионе объявляли тревогу и закрывали местный аэропорт.
Силы обороны атаковали Тюменский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в двух тыс. км от Украины.
Об этом сообщают советник Министра обороны Украины Сергей Стерненко, Новая газета Европа и Telegram-канал Astra. Информацию об атаке украинских дронов на НПЗ подтвердил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Атака на Тюменский НПЗ: какие последствия
По словам местных жителей, в микрорайоне Антипино было слышно по меньшей мере два взрыва. Там расположен Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Россияне видели по меньшей мере 10 пожарных машин, двигавшихся в направлении НПЗ.
Губернатор Тюменской области отчитался о сбитии дронов вблизи нефтеперерабатывающего завода. По его словам, на территории НПЗ, который якобы не пострадал, работают спецслужбы, а всех сотрудников эвакуировали заранее.
Из-за угрозы атаки беспилотников в регионе объявляли воздушную тревогу, а тюменский аэропорт временно закрыли на вылет и прием самолетов. В этой связи задержались несколько авиарейсов.
Тюменский НПЗ (подразделение московской фирмы РИ-ИНВЕСТ) входит в список крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации.
До 2021 года назывался Антипинский НПЗ. В мае того года обанкротившееся предприятие выкупило на аукционе ООО Ри-инвест, подконтрольное бизнесмену Анатолию Яблонскому. Впоследствии новый владелец сменил название компании на ТНПЗ.
Завод работает в промышленном районе Тюмени рядом с микрорайоном Антипино, ежегодно перерабатывая примерно 8 млн тонн сырья с эффективностью до 98%.
Его производственные мощности сосредоточены на выпуске дизтоплива Евро-5, стабильного газового бензина, нефтяного кокса, мазута и битума.
По данным из открытых источников, регион расположен почти в двух тыс. км от границы Украины.
Это уже не первый подобный инцидент на предприятии. В частности, Тюменский нефтеперерабатывающий завод уже попадал под атаку в октябре 2025 года.