Силы обороны атаковали Тюменский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в двух тыс. км от Украины.

Об этом сообщают советник Министра обороны Украины Сергей Стерненко, Новая газета Европа и Telegram-канал Astra. Информацию об атаке украинских дронов на НПЗ подтвердил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Атака на Тюменский НПЗ: какие последствия

По словам местных жителей, в микрорайоне Антипино было слышно по меньшей мере два взрыва. Там расположен Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Россияне видели по меньшей мере 10 пожарных машин, двигавшихся в направлении НПЗ.

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Губернатор Тюменской области отчитался о сбитии дронов вблизи нефтеперерабатывающего завода. По его словам, на территории НПЗ, который якобы не пострадал, работают спецслужбы, а всех сотрудников эвакуировали заранее.

Из-за угрозы атаки беспилотников в регионе объявляли воздушную тревогу, а тюменский аэропорт временно закрыли на вылет и прием самолетов. В этой связи задержались несколько авиарейсов.

Тюменский НПЗ (подразделение московской фирмы РИ-ИНВЕСТ) входит в список крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации.

До 2021 года назывался Антипинский НПЗ. В мае того года обанкротившееся предприятие выкупило на аукционе ООО Ри-инвест, подконтрольное бизнесмену Анатолию Яблонскому. Впоследствии новый владелец сменил название компании на ТНПЗ.

Завод работает в промышленном районе Тюмени рядом с микрорайоном Антипино, ежегодно перерабатывая примерно 8 млн тонн сырья с эффективностью до 98%.

Его производственные мощности сосредоточены на выпуске дизтоплива Евро-5, стабильного газового бензина, нефтяного кокса, мазута и битума.

По данным из открытых источников, регион расположен почти в двух тыс. км от границы Украины.

Это уже не первый подобный инцидент на предприятии. В частности, Тюменский нефтеперерабатывающий завод уже попадал под атаку в октябре 2025 года.

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