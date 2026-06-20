Дрони атакували нафтопереробний завод у Тюмені за 2 тис. км від кордону України
- Сили оборони України атакували Тюменський нафтопереробний завод, розташований за дві тисячі кілометрів від кордону.
- Через наліт дронів на підприємстві евакуювали персонал, а в регіоні оголошували тривогу та тимчасово закривали місцевий аеропорт.
Сили оборони атакували Тюменський нафтопереробний завод, розташований за дві тис. км від України.
Про це повідомляють радник міністра оборони України Сергій Стерненко, Нова газета Європа та Telegram-канал Astra. Інформацію про атаку українських дронів на НПЗ підтвердив губернатор Тюменської області Олександр Моор.
Атака на Тюменський НПЗ: які наслідки
За словами місцевих жителів, у мікрорайоні Антипіно було чутно щонайменше два вибухи. Там розташований Тюменський нафтопереробний завод. Росіяни бачили щонайменше 10 пожежних машин, які рухалися в напрямку НПЗ.
Губернатор Тюменської області відзвітував про збиття дронів поблизу нафтопереробного заводу. За його словами, на території НПЗ, який нібито не зазнав пошкоджень, працюють спецслужби, а всіх співробітників евакуювали заздалегідь.
Через загрозу атаки безпілотників у регіоні оголошували повітряну тривогу, а тюменський аеропорт тимчасово закрили на виліт та приймання літаків. У зв’язку з цим затрималися кілька авіарейсів.
Тюменський НПЗ (підрозділ московської фірми РІ-ІНВЕСТ) входить до переліку найбільших незалежних нафтопереробних підприємств Російської Федерації.
До 2021 року мав назву Антипінський НПЗ. У травні того року збанкрутіле підприємство викупило на аукціоні ТОВ Рі-інвест, підконтрольне бізнесмену Анатолію Яблонському. Згодом новий власник змінив назву компанії на ТНПЗ.
Завод працює у промисловому районі Тюмені поруч із мікрорайоном Антипіно, переробляючи щороку приблизно 8 млн тонн сировини з ефективністю до 98%.
Його виробничі потужності зосереджені на випуску дизпалива Євро-5, стабільного газового бензину, нафтового коксу, мазуту та бітуму.
За даними з відкритих джерел, регіон розташований майже за дві тис. км від кордону України.
Це вже не перший подібний інцидент на підприємстві. Зокрема, Тюменський нафтопереробний завод вже потрапляв під атаку в жовтні 2025 року.