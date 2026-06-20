Сили оборони атакували Тюменський нафтопереробний завод, розташований за дві тис. км від України.

Про це повідомляють радник міністра оборони України Сергій Стерненко, Нова газета Європа та Telegram-канал Astra. Інформацію про атаку українських дронів на НПЗ підтвердив губернатор Тюменської області Олександр Моор.

Атака на Тюменський НПЗ: які наслідки

За словами місцевих жителів, у мікрорайоні Антипіно було чутно щонайменше два вибухи. Там розташований Тюменський нафтопереробний завод. Росіяни бачили щонайменше 10 пожежних машин, які рухалися в напрямку НПЗ.

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Губернатор Тюменської області відзвітував про збиття дронів поблизу нафтопереробного заводу. За його словами, на території НПЗ, який нібито не зазнав пошкоджень, працюють спецслужби, а всіх співробітників евакуювали заздалегідь.

Через загрозу атаки безпілотників у регіоні оголошували повітряну тривогу, а тюменський аеропорт тимчасово закрили на виліт та приймання літаків. У зв’язку з цим затрималися кілька авіарейсів.

Тюменський НПЗ (підрозділ московської фірми РІ-ІНВЕСТ) входить до переліку найбільших незалежних нафтопереробних підприємств Російської Федерації.

До 2021 року мав назву Антипінський НПЗ. У травні того року збанкрутіле підприємство викупило на аукціоні ТОВ Рі-інвест, підконтрольне бізнесмену Анатолію Яблонському. Згодом новий власник змінив назву компанії на ТНПЗ.

Завод працює у промисловому районі Тюмені поруч із мікрорайоном Антипіно, переробляючи щороку приблизно 8 млн тонн сировини з ефективністю до 98%.

Його виробничі потужності зосереджені на випуску дизпалива Євро-5, стабільного газового бензину, нафтового коксу, мазуту та бітуму.

За даними з відкритих джерел, регіон розташований майже за дві тис. км від кордону України.

Це вже не перший подібний інцидент на підприємстві. Зокрема, Тюменський нафтопереробний завод вже потрапляв під атаку в жовтні 2025 року.

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