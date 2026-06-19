Признак уязвимости: что показали атаки на Московский НПЗ и склонит ли это РФ к переговорам

Силы обороны Украины совершили повторную атаку на Московский нефтеперерабатывающий завод. На объекте, расположенном всего в 15 км от Кремля, вспыхнул мощный пожар.

Факты ICTV разбирались вместе с авиаэкспертом Валерием Романенко, как Украине удалось обойти московскую ПВО и может ли Кремль быть более склонным к переговорам, если удары по энергетической и логистической инфраструктуре станут более дорогими для РФ.

Атака на Московский НПЗ: какие последствия

Предварительный анализ геолокации свидетельствует, что в результате атаки на Московский НПЗ 18 июня зафиксировано по меньшей мере пять точек горения. В частности, огонь охватил резервуарный парк, установку комбинированной и вторичной нефтепереработки.

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Этот завод – крупнейший в Москве и непосредственно работает в российскую армию, перерабатывая более 12 млн тонн нефти ежегодно. Московский НПЗ расположен в Капотне. Его роль очень важна:

обеспечивает более 38% всего топливного рынка в Москве и области;

поставляет более 50% дизельного топлива и ключевые объемы бензина;

полностью закрывает потребности в авиатопливе для четырех аэропортов: Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.

После попадания Сил обороны Украины сеть заполнили мемы с крышкой резервуара НПЗ в Москве.

В результате атаки на нефтеперерабатывающий завод в Москве выпал “нефтяной дождь”. Местные жители массово жаловались на темные осадки, запачкавшие все вокруг – автомобили, здания и дороги.

Из-за атаки дронов в Москве отменили и задержали более 500 авиарейсов. Больше ограничений произошло в Шереметьево, хотя задержки наблюдались также во Внуково, Домодедово и Жуковском.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по Москве справедливым ответом на атаки РФ. По его словам, Украина никогда не желала полномасштабной войны.

– Но если будет гореть Украина, то будет гореть и ваша Москва. Пора закончить агрессию и эту войну, – утверждает Зеленский.

Следует отметить, что это уже не первый удар по Московскому НПЗ за последние дни. Силы обороны атаковали завод 16 июня. В результате предварительной атаки повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6, что привело к масштабному пожару.

Почему ПВО в Москве не удалось отбить удар

Повторный удар Украины по Московскому НПЗ всего за двое суток поднимает вопрос о том, что является большим ударом для Кремля – потеря мощностей или беспомощность ПВО, которая не защитила объект даже после первой атаки 16 июня. Но на самом деле здесь работают оба фактора, заявил Фактам ICTV ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. К. Антонова, авиаэксперт Валерий Романенко.

– Во-первых, поражение НПЗ, особенно если ты попадаешь по резервуарам либо с сырой нефтью, либо со светлыми продуктами обработки этой нефти, возникает сначала яркое пламя, а потом огромное облако дыма. И уходит очень далеко. Оно оказывает серьезный психологический эффект на население – жителей населенного пункта, где это произошло. В этом случае можно увидеть первый момент, – заявил он.

С другой стороны, этот удар является частью глобальной стратегии Украины по уничтожению российской нефтяной отрасли. Под ударом остается вся инфраструктура: от заводов и трубопроводов до портовых терминалов и нефтедобывающих вышок в Каспийском регионе.

По словам авиаэксперта, украинским дронам удалось добраться до Московского НПЗ благодаря тщательной прокладке маршрута, чтобы максимально обойти позиции зенитно-ракетных комплексов России, насколько это возможно.

– И так, чтобы по дороге к цели пришлось преодолевать позиции не трех-четырех комплексов Панцирей, а одного-двух максимально, – утверждает Романенко.

Воздействие повторного поражения Московского НПЗ на топливный рынок России зависит от конкретных поврежденных секторов. Наибольшие последствия будут от удара по установке первичной переработки нефти, заявил авиаэксперт.

– Там есть специальные установки ЭЛОУ, которые готовят нефть для дальнейшей тонкой обработки. Они удаляют из нее лишние примеси, соль и воду. И только после этого обработанная нефть подается на ректификационные колонны, разделяющие ее на авиационный газ, бензин, дизельное топливо. Потом идет уже третий уровень обработки, который доводят до европейских стандартов, Евро-5, – уточнил он.

По словам Романенко, если поразили установку первичной обработки, то просто останавливается все предприятие. Он добавил, что если поражены только резервуары и какая-то из ректификационных колонн, то в целом НПЗ будет работать, но с меньшей мощностью.

Авиаэксперт считает, что в России могут поменять тактику защиты инфраструктуры. Вероятно, они сделают ставку на строительство локальных пулеметных башен вокруг заводов, однако вряд ли такие удары заставят РФ перебрасывать больше ПВО от фронта и приграничных регионов в Москву.

– Нет, россияне решили создавать башни ПВО для ближней защиты. Вероятно, они пойдут по такому пути. То есть, не будут ни прибавлять, ни отнимать. Они разработали пулеметные башни, но на это НПЗ еще не успели установить. И этими пулеметными башнями попытаются локально усилить оборону НПЗ. Возможно, если мы удачно выбрали маршрут, то будут некоторые переформатирование или изменение позиций находящихся в том районе комплексов, – предположил он.

При каких условиях удары могут склонить РФ к переговорам

Комментируя вопрос о том, способны ли систематические и финансово ощутимые удары по энергетике и логистике заставить Кремль сесть за стол переговоров, авиаэксперт Валерий Романенко подчеркнул, что эти атаки уже регулярны и наносят России колоссальный ущерб.

По его мнению, главная задача сейчас – не сбавлять этот темп. К примеру, Московский НПЗ ранее редко оказывался под атакой из-за плотной ПВО, но теперь Силы обороны нашли способ добраться и до него.

Однако сейчас Силы обороны Украины должны ударить по последнему крупному НПЗ, который удастся достать, если появится больше ракет Фламинго. По словам Романенко, речь идет об Омском НПЗ, расположенном как раз на грани дальности ракет Фламинго.

– Это самый мощный российский НПЗ. Если мы действительно выведем строй российскую нефтепереработку и будем продолжать удары по военным предприятиям, тогда действительно россияне не будут иметь возможности применять боевую технику и авиационный транспорт, а также резко уменьшит автомобильный транспорт. Это почувствуют все, – сказал он.

По словам Романенко, российский диктатор Владимир Путин очень опасается негативных настроений российского общества.

– Если они раньше были ориентированы телевизором на то, что российская армия самая мощная и вот-вот победит, то теперь стрелка начинает указывать на то, что войска РФ уязвимы, а потери огромны, – обратил внимание он.

Война приходит на территорию многих российских городов в конкретных воплощениях. То есть удары по предприятиям в городах, удары по НПЗ и отсутствие топлива – уже реальные показатели, что страна находится в войне не по телевизору, а на самом деле. Это должно сформулировать настроения в обществе, считает Романенко.

Может ли РФ ответить новым массированным обстрелом Украины

Удары российских войск по мирным городам Украины происходят вне зависимости от атак Сил обороны, хотя армия РФ может снять несколько ракет с собственных запасов на складах, предположил авиаэксперт.

– Уже по баллистике превысили лунный ракет. Они выпускают 60 ракет. А в этом месяце они уже на одну секундочку выпустили 78 ракет баллистических ракет. За пол месяца они уже запустили месячное производство своих ракет, – сказал Романенко.

По его словам, у России большой запас ракет, поскольку она все равно готовится к войне с НАТО, поэтому не может позволить себе опустошить склады. Но все равно россияне наращивают запуски ракет, подчеркнул авиаэксперт.

Таким образом, повторное попадание в Московский НПЗ за двое суток доказало, что эшелонированная оборона Москвы имеет серьезные пробелы, которые успешно просчитывают украинские специалисты. Повреждение технологических установок завода способно парализовать работу предприятия, что обеспечивает почти 40% топливного рынка столицы РФ и закрывает потребности четырех аэропортов в Москве.

Сами по себе удары не заставят Путина сразу сесть за стол переговоров, однако системный перенос боевых действий на территорию РФ и топливный коллапс способны радикально изменить настроения российского общества, которого панически боится кремлевский диктатор.

Фото : Факти ICTV

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