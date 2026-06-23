Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Вибухи в Херсоні: дрон РФ атакував зупинку в Корабельному районі
У Херсоні російські війська атакували зупинку громадського транспорту в Корабельному районі.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
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За інформацією ОВА, орієнтовно о 12:30 війська РФ атакували з безпілотника зупинку в Корабельному районі на території міста Херсон.
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Зазначається, що внаслідок російського удару поранений 64-річний херсонець. Він дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада швидкої медичної допомоги доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 581-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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