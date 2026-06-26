В пятницу, 26 июня, россияне атаковали FPV-дроном автобус в Никополе Днепропетровской области. Погибли два человека.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Российский дрон попал в автобус в Никополе

— Два человека погибли, 12 получили ранения. Враг атаковал Никополь с помощью FPV-дрона. Разбитый микроавтобус, — написал Ганжа.

По его словам, среди раненых — две двенадцатилетние девочки, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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Также в больницу доставлены пятеро взрослых. Двое мужчин и одна женщина — в тяжелом состоянии.

Другие пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

Фото: Александр Ганжа

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