Ирина Гамалий, редактор сайта
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Россияне ударили дроном по автобусу в Никополе, двое погибших
В пятницу, 26 июня, россияне атаковали FPV-дроном автобус в Никополе Днепропетровской области. Погибли два человека.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Российский дрон попал в автобус в Никополе
— Два человека погибли, 12 получили ранения. Враг атаковал Никополь с помощью FPV-дрона. Разбитый микроавтобус, — написал Ганжа.
По его словам, среди раненых — две двенадцатилетние девочки, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
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Также в больницу доставлены пятеро взрослых. Двое мужчин и одна женщина — в тяжелом состоянии.
Другие пострадавшие будут лечиться амбулаторно.
Фото: Александр Ганжа
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