У п’ятницю, 26 червня, росіяни атакували FPV-дроном автобус в Нікополі Дніпропетровської області. Загинуло двоє людей.

Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Російський дрон влучив в автобус у Нікополі

– Дві людини загинули, 12 дістали поранень. Ворог атакував Нікополь FPV-дроном. Понівечений мікроавтобус, – написав Ганжа.

За його словами, серед поранених – двоє дванадцятирічних дівчат, вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Зараз дивляться

Також направлені до лікарні п’ятеро дорослих. Двоє чоловіків і жінка – у важкому стані.

Інші постраждалі будуть лікуватися амбулаторно.

Нагадаємо, 24 травня росіяни атакували Нікопольський район артилерією та дронами.

Внаслідок атаки постраждали семеро людей, зокрема двоє дітей. Були пошкоджені житлові будинки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 584-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олександр Ганжа

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.