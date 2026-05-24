Семь человек, в частности дети, пострадали во время атаки на Никопольский район Днепропетровской области, когда россияне били артиллерией и беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атака на Никопольский район 24 мая: что известно

По словам главы ОВА, под ударом оказались Никополь и Марганецкая громада.

В результате атаки на Никопольский район сегодня, 24 мая, ранения получили семь человек, среди них двое детей.

По словам Александра Ганжи, в тяжелом состоянии находятся двое мужчин в возрасте 39 и 46 лет.

Также в больницу госпитализировали 32-летнюю и 37-летнюю женщин, а еще 3-месячного и 4-летнего ребенка. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Еще один пострадавший — 34-летний мужчина — будет лечиться амбулаторно.

Известно, что в результате российской атаки повреждены многоквартирные жилые дома.

Сейчас на местах атаки в Никопольском районе 24 мая работают экстренные службы и правоохранители.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 551-е сутки.

