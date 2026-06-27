Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что реакция президента Польши Кароля Навроцкого на переименование украинской воинской части в честь героев УПА была излишней, поскольку она лично унизила президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом вице-премьер-министр Польши сказал в эфире телеканала TVN24.

Сикорский об обострении в польско-украинских отношениях

Сикорский прокомментировал обострение в польско-украинских отношениях после решения Зеленского предоставить одному из подразделений сил обороны Украины название в честь героев УПА. После этого 19 июня Кароль Навроцкий решил лишить украинского президента ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши. В то же время Зеленский вернул награду на следующий день.

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По словам главы польского МИД, президент Навроцкий должен сначала обсудить этот вопрос с Зеленским.

– Если бы президент Навроцкий спросил меня, я бы посоветовал что-нибудь другое. Он мог бы предложить Зеленскому найти другое название, например, имя конкретного героя, сражавшегося против советской оккупации, – сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что решение польского президента было неадекватным, ведь фактически стало личным оскорблением для украинского лидера.

Сикорский также провел параллель с возможной ситуацией в Польше, отметив, что подобный шаг мог бы вызвать ответную реакцию со стороны Украины.

– Эквивалентом было бы, например, назвать аэропорт в Ясенке аэропортом жертв УПА, и тогда были бы цветы, – заявил он.

По мнению Сикорского, своими действиями Навроцкий усложнил возможность дальнейшего диалога с президентом Украины, которая сейчас ведет войну.

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