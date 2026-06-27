Это унизило президента Украины — Сикорский о решении Навроцкого по Зеленскому.
- Сикорский заявил, что Навроцкий должен был обсудить с Зеленским вопросы названия военного подразделения.
- Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла после решения по названию подразделения ВСУ.
- Глава МИД Польши считает, что этот шаг лично унизил украинского президента.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что реакция президента Польши Кароля Навроцкого на переименование украинской воинской части в честь героев УПА была излишней, поскольку она лично унизила президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом вице-премьер-министр Польши сказал в эфире телеканала TVN24.
Сикорский об обострении в польско-украинских отношениях
Сикорский прокомментировал обострение в польско-украинских отношениях после решения Зеленского предоставить одному из подразделений сил обороны Украины название в честь героев УПА. После этого 19 июня Кароль Навроцкий решил лишить украинского президента ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши. В то же время Зеленский вернул награду на следующий день.
По словам главы польского МИД, президент Навроцкий должен сначала обсудить этот вопрос с Зеленским.
– Если бы президент Навроцкий спросил меня, я бы посоветовал что-нибудь другое. Он мог бы предложить Зеленскому найти другое название, например, имя конкретного героя, сражавшегося против советской оккупации, – сказал Сикорский.
Он подчеркнул, что решение польского президента было неадекватным, ведь фактически стало личным оскорблением для украинского лидера.
Сикорский также провел параллель с возможной ситуацией в Польше, отметив, что подобный шаг мог бы вызвать ответную реакцию со стороны Украины.
– Эквивалентом было бы, например, назвать аэропорт в Ясенке аэропортом жертв УПА, и тогда были бы цветы, – заявил он.
По мнению Сикорского, своими действиями Навроцкий усложнил возможность дальнейшего диалога с президентом Украины, которая сейчас ведет войну.