Десятеро людей постраждали під час нічної атаки на Охтирку та район сьогодні вночі, 27 червня.

Про це вранці повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака на Охтирку та район сьогодні вночі: що відомо

Уночі російські війська здійснили атаку на Охтирку та Охтирський район Сумської області.

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Олег Григоров із посиланням на дані військових зауважив, що ворог застосував велику кількість безпілотників. Частина дронів заходила на низьких висотах, що ускладнювало їхнє виявлення та збиття.

Унаслідок масованого удару в місті та громадах поруч зафіксовані влучання у приватні будинки, а також на території автозаправних станцій.

Масштаби пошкоджень після нічної атаки на Охтирку та район з’ясовують оперативні служби.

Лікарі тим часом рятують важкопоранену 53-річну жительку Кириківської громади. Жінку госпіталізували до лікарні з опіками.

Ще дев’ятьом людям медики надали необхідну допомогу на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 585-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Олег Григоров

Фото: Олег Григоров

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