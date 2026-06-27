МиГ-29 потерян в Полтавской области, пилот катапультировался — Воздушные силы
- Ночью 27 июня в Полтавской области во время выполнения боевого задания потерпел крушение украинский истребитель МиГ-29.
- Пилот самолета успешно катапультировался и был оперативно доставлен в медицинское учреждение. Воздушные силы ВСУ выясняют все обстоятельства авиакатастрофы.
В Полтавской области разбился истребитель МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ, выполнявший боевое задание. Однако украинский пилот успешно катапультировался.
Об этом сообщает Управление коммуникаций командования Воздушных сил ВС Украины.
МиГ-29 разбился в Полтавской области 27 июня
– Сообщаем, что ночью 27 июня 2026 года была потеряна связь с истребителем МиГ-29 Воздушных сил ВСУ, выполнявшим боевое задание в Полтавской области. Подтверждаем потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, – говорится в сообщении.
Как отмечается, пилот связался с поисково-спасательной командой.
По информации Воздушных сил ВСУ, его оперативно доставили в медицинское учреждение для обследования и предоставления необходимой помощи.
Сейчас все причины и обстоятельства выясняются, добавили в Воздушных силах ВСУ.