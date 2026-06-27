В Полтавской области разбился истребитель МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ, выполнявший боевое задание. Однако украинский пилот успешно катапультировался.

Об этом сообщает Управление коммуникаций командования Воздушных сил ВС Украины.

МиГ-29 разбился в Полтавской области 27 июня

– Сообщаем, что ночью 27 июня 2026 года была потеряна связь с истребителем МиГ-29 Воздушных сил ВСУ, выполнявшим боевое задание в Полтавской области. Подтверждаем потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, – говорится в сообщении.

Как отмечается, пилот связался с поисково-спасательной командой.

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По информации Воздушных сил ВСУ, его оперативно доставили в медицинское учреждение для обследования и предоставления необходимой помощи.

Сейчас все причины и обстоятельства выясняются, добавили в Воздушных силах ВСУ.

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