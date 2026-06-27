У Полтавській області розбився винищувач МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ, який виконував бойове завдання. Проте український пілот успішно катапультувався.

Про це повідомляє Управління комунікацій командування Повітряних сил ЗС України.

МіГ-29 розбився в Полтавській області 27 червня

– Повідомляємо, що уночі 27 червня 2026 року було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ, який виконував бойове завдання на Полтавщині. Підтверджуємо втрату літака, однак український пілот успішно катапультувався, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пілот зв’язався з пошуково-рятувальною командою.

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За інформацією Повітряних сил ЗСУ, його оперативно доставили до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги.

Всі причини та обставини з’ясовуються, додали у Повітряних силах ЗСУ.

Доповнюється…

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