Наводил дроны на филармонию и университет в Кропивницком: СБУ задержала агента ФСБ

Главное Удар агрессора по Кропивницкому 28 июля 2025 года стал одним из крупнейших с начала полномасштабной войны.

Агентом казался 47-летний местный безработный, который попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в Telegram-каналах.

Служба безопасности задержала в Кировоградской области российского агента, который готовил координаты для воздушной атаки РФ по областному центру 28 июля этого года.

Тогда в результате вражеских прилетов были повреждены здания областной филармонии, местного университета и жилые дома в центральной части города.

— Удар агрессора стал одним из крупнейших с начала полномасштабной войны. Враг задействовал дроны-камикадзе типа Шахед, которые были направлены на объекты гражданской инфраструктуры Кропивницкого, — говорится в сообщении.

Кем оказался агент ФСБ: что известно

Как установило расследование, фигурантом оказался 47-летний местный безработный, который попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в Telegram-каналах.

После вербовки он получил задание от куратора из ФСБ собирать конкретные геолокации для удара дронами по городу.

После вражеской атаки по областному центру предатель отчитался российскому спецслужбисту о ее последствиях для корректировки повторных и подготовки новых обстрелов.

Одновременно агент ФСБ отслеживал для оккупантов направления перемещения грузовых эшелонов Сил обороны через территорию региона.

Киберспециалисты СБУ задержали злоумышленника, когда он устанавливал видеоловушку вблизи железнодорожного объекта. У него изъят телефон с доказательствами его контактов с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

