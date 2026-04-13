Взрывы в Кропивницком 13 апреля: из-за удара дронами горел один из объектов района
Один из объектов охватило огнем после взрывов в Кропивницком сегодня ночью 13 апреля.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович и представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Взрывы в Кропивницком 13 апреля: что известно
По данным ГСЧС, российские войска ночью нанесли удар по территории Кировоградской области.
В частности, после взрывов в Кропивницком сегодня ночью, 13 апреля, на одном из объектов района произошел пожар.
К ликвидации последствий привлекли все необходимые экстренные службы.
Спасатели оперативно потушили пожар, сейчас ситуация контролируется.
Информация о возможных разрушениях уточняется.
По предварительным данным, обошлось без жертв.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 510-е сутки.
