Один из объектов охватило огнем после взрывов в Кропивницком сегодня ночью 13 апреля.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович и представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Взрывы в Кропивницком 13 апреля: что известно

По данным ГСЧС, российские войска ночью нанесли удар по территории Кировоградской области.

В частности, после взрывов в Кропивницком сегодня ночью, 13 апреля, на одном из объектов района произошел пожар.

К ликвидации последствий привлекли все необходимые экстренные службы.

Спасатели оперативно потушили пожар, сейчас ситуация контролируется.

Информация о возможных разрушениях уточняется.

По предварительным данным, обошлось без жертв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 510-е сутки.

