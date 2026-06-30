Взрывы в Запорожье прогремели 30 июня, когда враг ударил по городу из авиации.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 30 июня: что известно

Перед взрывами в Запорожье начальник ОВА предупреждал об активности российской тактической авиации и угрозе ударов КАБами по области.

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Впоследствии российские войска нанесли удар по областному центру.

По словам Федорова, в результате взрывов в Запорожье сегодня, 30 июня, повреждено здание. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Сейчас известно о четырех раненых. Это 48-летняя женщина и мужчины 51, 54 и 67 лет.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, угрозы их жизни нет.

Окончательные последствия взрывов в Запорожье 30 июня устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 588-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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