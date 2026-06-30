Вибухи в Запоріжжі прогриміли 30 червня, коли ворог вдарив по місту з авіації.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 30 червня: що відомо

Перед вибухами в Запоріжжі начальник ОВА попереджав про активність російської тактичної авіації та загрозу ударів КАБами по області.

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Згодом російські війська завдали удару по обласному центру.

За словами Федорова, внаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні, 30 червня, пошкоджено будівлю. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Наразі відомо про чотирьох поранених. Це 48-річна жінка та чоловіки 51, 54 та 67 років.

Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу. За попередніми даними, загрози їхньому життю немає.

Остаточні наслідки вибухів у Запоріжжі 30 червня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 588-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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