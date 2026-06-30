Вибухи в Запоріжжі: росіяни завдали авіаудару по місту, є поранені
Вибухи в Запоріжжі прогриміли 30 червня, коли ворог вдарив по місту з авіації.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи в Запоріжжі 30 червня: що відомо
Перед вибухами в Запоріжжі начальник ОВА попереджав про активність російської тактичної авіації та загрозу ударів КАБами по області.
Згодом російські війська завдали удару по обласному центру.
За словами Федорова, внаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні, 30 червня, пошкоджено будівлю. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.
Наразі відомо про чотирьох поранених. Це 48-річна жінка та чоловіки 51, 54 та 67 років.
Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу. За попередніми даними, загрози їхньому життю немає.
Остаточні наслідки вибухів у Запоріжжі 30 червня встановлюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 588-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Запорізька ОВА