Атака дрона на маршрутку в Херсоне: есть погибшие и раненые
Утром 1 июля российская армия атаковала дроном маршрутку в Херсоне.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Атака дрона на маршрутку в Херсоне 1 июля: что известно
По словам главы ОВА, около 07:00 российские военные нанесли удар беспилотником по маршрутному автобусу в Центральном районе Херсона.
По предварительным данным, в результате атаки погибли два человека, еще семеро получили ранения.
Сейчас в больнице находятся шестеро раненых: 36-летний мужчина и пять женщин в возрасте 53, 52, 55, 53 и 57 лет. Среди них — медицинская сестра одного из учреждений здравоохранения.
Предварительно, пострадавшие получили минно-взрывные травмы.
Также в больницу доставили 52-летнего мужчину, который получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.
В прокуратуре уточнили, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
Информация о последствиях взрывов в Херсоне 1 июля продолжает уточняться.
Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас прокуроры совместно со следователями документируют последствия российского удара и собирают доказательства очередного военного преступления РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 589-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Ярослав Шанько