Утром 1 июля российская армия атаковала дроном маршрутку в Херсоне.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Атака дрона на маршрутку в Херсоне 1 июля: что известно

По словам главы ОВА, около 07:00 российские военные нанесли удар беспилотником по маршрутному автобусу в Центральном районе Херсона.

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По предварительным данным, в результате атаки погибли два человека, еще семеро получили ранения.

Сейчас в больнице находятся шестеро раненых: 36-летний мужчина и пять женщин в возрасте 53, 52, 55, 53 и 57 лет. Среди них — медицинская сестра одного из учреждений здравоохранения.

Предварительно, пострадавшие получили минно-взрывные травмы.

Также в больницу доставили 52-летнего мужчину, который получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

В прокуратуре уточнили, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Информация о последствиях взрывов в Херсоне 1 июля продолжает уточняться.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас прокуроры совместно со следователями документируют последствия российского удара и собирают доказательства очередного военного преступления РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 589-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Ярослав Шанько

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