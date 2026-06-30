Взрывы в Богодухове прогремели днем 30 июня. Российские военные атаковали город дронами. Есть попадания в многоэтажный дом и АЗС, ранены семь человек.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Богодухове 30 июня: какие последствия

— Враг ударил БпЛА по Богодухову. Пострадали семь человек. Всем оказывается медицинская помощь, — отметил Синегубов.

По его информации, в результате взрывов в Богодухове сегодня повреждены многоквартирный дом, магазин, АЗС и четыре автомобиля.

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Напомним, утром 24 мая россияне обстреляли Богодухов БпЛА. В результате атаки дронами было повреждено 15 автомобилей и окна многоэтажки.

Тогда пострадали 12 человек, семеро из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 588-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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