Россияне ударили БпЛА по Богодухову: повреждена многоэтажка, есть раненые
Взрывы в Богодухове прогремели днем 30 июня. Российские военные атаковали город дронами. Есть попадания в многоэтажный дом и АЗС, ранены семь человек.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Взрывы в Богодухове 30 июня: какие последствия
— Враг ударил БпЛА по Богодухову. Пострадали семь человек. Всем оказывается медицинская помощь, — отметил Синегубов.
По его информации, в результате взрывов в Богодухове сегодня повреждены многоквартирный дом, магазин, АЗС и четыре автомобиля.
Напомним, утром 24 мая россияне обстреляли Богодухов БпЛА. В результате атаки дронами было повреждено 15 автомобилей и окна многоэтажки.
Тогда пострадали 12 человек, семеро из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.