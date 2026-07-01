Атака дрона на маршрутку у Херсоні: є загиблі та поранені
Зранку 1 липня російська армія атакувала дроном маршрутку у Херсоні.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Атака дрона на маршрутку у Херсоні 1 липня: що відомо
За словами очільника ОВА, близько 07:00 російські військові завдали удару безпілотником по маршрутному автобусу в Центральному районі Херсона.
За попередніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення.
Наразі у лікарні перебувають шестеро поранених: 36-річний чоловік та пʼятеро жінок віком 53, 52, 55, 53 та 57 років. Серед них – медична сестра одного із закладів охорони здоров’я.
Попередньо, потерпілі дістали мінно-вибухові травми.
Також до лікарні доставили 52-річного чоловіка, який дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
У прокуратурі уточнили, що постраждалі дістали травми різного ступеня тяжкості.
Інформація про наслідки вибухів у Херсоні 1 липня продовжує уточнюватися.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Наразі прокурори спільно зі слідчими документують наслідки російського удару та збирають докази чергового воєнного злочину РФ.
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Фото: Ярослав Шанько