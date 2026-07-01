Зранку 1 липня російська армія атакувала дроном маршрутку у Херсоні.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Атака дрона на маршрутку у Херсоні 1 липня: що відомо

За словами очільника ОВА, близько 07:00 російські військові завдали удару безпілотником по маршрутному автобусу в Центральному районі Херсона.

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За попередніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення.

Наразі у лікарні перебувають шестеро поранених: 36-річний чоловік та пʼятеро жінок віком 53, 52, 55, 53 та 57 років. Серед них – медична сестра одного із закладів охорони здоров’я.

Попередньо, потерпілі дістали мінно-вибухові травми.

Також до лікарні доставили 52-річного чоловіка, який дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

У прокуратурі уточнили, що постраждалі дістали травми різного ступеня тяжкості.

Інформація про наслідки вибухів у Херсоні 1 липня продовжує уточнюватися.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Наразі прокурори спільно зі слідчими документують наслідки російського удару та збирають докази чергового воєнного злочину РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 589-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Ярослав Шанько

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