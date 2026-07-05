Атака на Богодухів: РФ вбила двох людей, ще двоє постраждали
Двоє людей загинули та двоє постраждали під час атаки на Богодухів Харківської області.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Атака на Богодухів сьогодні, 5 липня: що відомо
Атака на Богодухів сьогодні вранці, 5 липня, була із застосуванням безпілотників.
Під удар потрапили супермаркет, меблевий магазин та два автомобілі.
Атака на Богодухів 5 липня забрала життя двох чоловіків.
Постраждали дві жінки віком 26 та 40 років. В обох лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.
Медичну допомогу їм було надано на місці.
Наразі на місці «рильоту працюють всі екстрені служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 593-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Олег Синєгубов