Двоє людей загинули та двоє постраждали під час атаки на Богодухів Харківської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака на Богодухів сьогодні, 5 липня: що відомо

Атака на Богодухів сьогодні вранці, 5 липня, була із застосуванням безпілотників.

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Під удар потрапили супермаркет, меблевий магазин та два автомобілі.

Атака на Богодухів 5 липня забрала життя двох чоловіків.

Постраждали дві жінки віком 26 та 40 років. В обох лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.

Медичну допомогу їм було надано на місці.

Наразі на місці «рильоту працюють всі екстрені служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 593-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Синєгубов

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