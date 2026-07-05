Путин и Трамп провели почти полуторачасовой разговор — росСМИ
В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.
Телефонный разговор Путина и Трампа: что известно
По словам Юрия Ушакова, разговор начался с того, что Владимир Путин поздравил Дональда Трампа и американский народ с Днем независимости США.
Как утверждают в Кремле, Путин также напомнил о якобы вкладе России в становление американской государственности, после чего президенты отметили важность “общих страниц истории”.
В Кремле заявили, что телефонный разговор между Путиным и Трампом длился 1 час 25 минут и стал уже четвертым в этом году.
Разговор Путина и Трампа об Украине
По словам Ушакова, президенты также затронули тему войны России против Украины, в частности, “с учетом будущего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля“.
В Кремле утверждают, что Трамп подтвердил готовность способствовать как можно более быстрому прекращению боевых действий и поиску путей урегулирования конфликта.
В то же время российская сторона заявила о необходимости политико-дипломатического урегулирования “с учетом принципиальных российских подходов”.
Кроме того, по словам Ушакова, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы продолжат посреднические усилия и готовы при необходимости приехать в Москву.
Отдельной темой переговоров стала ситуация вокруг Ирана.
По словам помощника Путина, российский президент выразил надежду, что переговоры между США и Ираном позволят найти долгосрочное решение, а также подтвердил готовность России способствовать деэскалации ситуации в регионе.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский также провел телефонный разговор с Дональдом Трампом по случаю Дня независимости США.
По словам Зеленского, стороны обсудили ситуацию на фронте, дипломатические усилия по прекращению войны и договорились продолжить личное общение во время саммита НАТО в Анкаре.