Потужні вибухи у Вишневому (Бучанський район) лунали у ніч на 6 липня. Після масованої російської атаки у місті склалася найскладніша ситуація серед населених пунктів Київщини.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Вибухи у Вишневому сьогодні, 6 липня: наслідки

Через ризик повторної детонації вибухонебезпечних предметів місцева влада Вишневого та екстрені служби закликали жителів залишатися в укриттях і не наближатися до місця ураження.

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За словами Миколи Калашника, у Вишневому територію навколо місця влучання оточили правоохоронці. Перебування поблизу осередку ураження становить серйозну небезпеку через можливу детонацію вибухонебезпечних предметів.

Поліцейські та рятувальники за необхідності проводять евакуацію населення. Також мешканців закликали бути особливо обережними: у разі виявлення підозрілих предметів не торкатися їх, не переміщувати та не намагатися самостійно знешкодити. Про такі знахідки слід негайно повідомляти за телефонами 101 або 102.

Водночас у Вишневій міській територіальній громаді звернулися до жителів і керівників підприємств із проханням тимчасово не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці.

Обмеження стосуються вулиць Київська, Святошинська, Паркова, Лесі Українки, Європейська, Балукова, Залізнична та Південна.

У Вишневому оголосили евакуацію

У Вишневому вже оголосили евакуацію для тих, хто бажає виїхати з міста на тлі загрози детонації вибухонебезпечних предметів.

Людей вивозитимуть з пункту евакуації на вулиці Європейська у Вишневому. Ще один пункт знаходиться у селі Крюківщина.

Місцевих мешканців закликають зберігати спокій, дотримуватися вказівок відповідальних служб, за можливості взяти із собою документи, ліки, воду й найнеобхідніші речі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 594-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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