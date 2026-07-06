Россия почти каждый день атакует гражданскую инфраструктуру Украины. Под ударами оказываются жилые дома, предприятия, энергетические объекты, а в последние месяцы все чаще и автозаправочные станции.

Больше всего страдают АЗС в прифронтовых регионах, однако география атак уже давно не ограничивается только линией фронта.

Сколько АЗС уничтожила РФ в Украине за последние 2 месяца и как защитить автозаправки читайте в материале на Фактах ICTV.

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Известно ли количество уничтоженных АЗС в Украине за последние месяцы

В конце июня CEO сети WOG Андрей Пивоварский сообщал в Facebook, что всего за два месяца было поражено более 150 АЗК. После новых атак эта цифра продолжила расти.

Точной официальной статистики, сколько АЗС уничтожила Россия в Украине за последние 2 месяца, нет. Но, как сообщил в комментарии для Фактов ICTV главный редактор издания НефтеРынок Александр Сиренко, с апреля по середину июня количество обстрелов украинских АЗС возросло в 3-4 раза, а именно до 13 атак в неделю.

Уже в конце июня, по его словам, этот показатель составил в среднем 15,5 пораженных объекта в неделю. А с начала июля, по данным Нефтерынка, фиксируют уже до 20 случаев попаданий или повреждений АЗС еженедельно. Всего с апреля НефтеРынок зафиксировал 186 инцидентов, связанных с попаданиями или повреждениями автозаправочных станций.

Под ударом гражданская инфраструктура

Александр Сиренко подчеркнул, что российские войска целенаправленно атакуют именно гражданские объекты.

По его словам, больше всего страдают Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Николаевская области. В то же время, российские удары уже регулярно фиксируют и в других регионах. В частности, недавно были уничтожены четыре АЗС в Полтавской области.

Сколько АЗС уничтожила Россия в Запорожской области

Россия продолжает целенаправленно атаковать автозаправочные станции в прифронтовых регионах Украины, и Запорожская область остается среди регулярно оказывающихся под ударами.

По состоянию на 6 июля, точной статистики относительно количества уничтоженных или поврежденных АЗС в Запорожской области нет. Но известно, что атаки на топливную инфраструктуру региона продолжаются почти каждый день.

В частности, 6 июля российские войска с утра атаковали автозаправочную станцию ​​в Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По предварительной информации, в результате одного из ударов ранения получили три человека, а на месте работали экстренные службы.

Это уже не первый удар по АЗС в Запорожской области с начала июля.

Сколько АЗС уничтожила Россия в Днепре и области

Днепропетровская область входит в прифронтовые регионы, поэтому российские войска регулярно атакуют ее гражданскую и критическую инфраструктуру. Под ударами оказываются и автозаправочные станции.

Точной официальной статистики относительно количества уничтоженных или поврежденных АЗС именно в области нет, однако она входит в перечень регионов, наиболее подверженных таким атакам.

Одной из самых масштабных стала атака в ночь на 1 июля, когда российские войска нанесли удары сразу по пяти автозаправочным станциям Днепропетровской области. В результате обстрела погибла работница одной из АЗС, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВО.

Впрочем, на этом атаки не прекратились. 3 июля российские войска снова нанесли удары по автозаправочным станциям региона.

После серии атак часть автозаправочных сетей в Днепропетровской области сменила алгоритм работы. Во время воздушных тревог отдельные АЗС начали временно прекращать обслуживание клиентов, а персонал переводить в укрытия, чтобы минимизировать риски для работников при повторных ударах.

Почему в Украине нет топливного кризиса

В отличие от России, украинский топливный рынок максимально диверсифицирован. Горючее поставляют десятки компаний разными маршрутами, а логистика построена таким образом, чтобы в случае потери одного направления его могли быстро заменить другие.

Поэтому даже после масштабных ударов по инфраструктуре в Украине не возникают очереди на заправках или перебои со снабжением.

Впрочем, такая устойчивость имеет свою цену. Пивоварский отмечает, что на стоимость бензина и дизеля влияет не только мировая цена на нефть, но и логистика, валютный курс, военные риски, баланс спроса и предложения, а также затраты на восстановление инфраструктуры.

Наибольшие потери несут региональные сети АЗС

По словам Александра Сиренко, у крупных операторов еще есть финансовый запас прочности, тогда как для небольших компаний потеря нескольких станций может стать критической.

Одна современная АЗС стоит около $1,2 млн, а дополнительная защита от дроновых атак обходится еще примерно в 2-10 млн грн.

В качестве примера эксперт приводит сеть Marshall, которая имеет около 70 заправок. Только за июнь россияне поразили восемь ее объектов, а с начала апреля уже 16.

Существенные потери понесла и полтавская сеть BVS, которая активно развивалась на Сумщине. Часть АЗС российские войска фактически уничтожили.

Больше всего пострадала государственная сеть Укрнефть.

Последние атаки выходят далеко за пределы фронта

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в своем сообщении на Facebook обращает внимание, что в последнее время российские удары все чаще наносят даже по регионам, которые не считаются прифронтовыми.

Однако, по словам Куюна, самая сложная ситуация на прифронтовых территориях.

– Счет идет уже на сотни атакованных объектов. Водители бензовозов отказываются туда ехать, потому что россияне охотятся и на топливовозы, — подчеркнул Куюн.

Эксперт отмечает, что полностью защитить подобные объекты практически невозможно. Пытаются все, но в лучшем случае удается защитить персонал, а сами объекты все равно горят. Куюн сказал, что мобильную огневую группу у каждой АЗС не поставишь.

Будет ли дефицит горючего

Несмотря на масштабные атаки, операторы топливного рынка убеждают, что дефицит топлива в Украине не ожидается.

В WOG объясняют, что после топливного кризиса 2022 года компании полностью изменили систему снабжения. Горючее постоянно находится в движении, не накапливается в больших объемах на одном объекте, а поставки осуществляются разными маршрутами.

Именно такая модель позволяет быстро компенсировать потери даже после ударов России.

Как спасать АЗС от ударов РФ

Александр Сиренко считает, что одним из решений могут стать мобильные автозаправочные станции. Речь идет о бензовозах, оборудованных насосами, счетчиками и топливными пистолетами, которые могут временно заменять обычные АЗС там, где их уничтожили россияне.

По его словам Сиренко, право работать в формате передвижных заправок должны получить, прежде всего, те операторы, чьи стационарные АЗС были повреждены российскими обстрелами.

Речь идет о компаниях, уже имеющих розничные лицензии, длительное время работают легально и платят налоги. Эксперт отметил, что технические решения для устройства топливовозов оборудованием для отпуска горючего уже существуют, поэтому теперь необходимо урегулировать этот вопрос на нормативном уровне и разрешить официальную работу передвижных точек продажи горючего.

Такой опыт уже используют в Тростянце Сумской области, где стационарных заправок практически не осталось.

Что предлагает Кабмин

Сергей Куюн подверг критике намерение правительства в ближайшее время полноценно запустить систему минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

По его словам, сама идея создания резервов верна, однако во время массированных атак накапливать большие объемы горючего на базах опасно.

Эксперт напоминает, что во многих областях, а именно в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской, почти не осталось уцелевших крупных нефтебаз. Постоянные удары также испытывают западные области.

Куюн убежден, что создание больших запасов только увеличит риски и приведет к удорожанию горючего, ведь компаниям придется платить за закупку, хранение, страхование и потери.

Он предлагает другой подход:

развивать подземные хранилища, которые гораздо лучше защищены от российских ударов;

не заставлять компании накапливать большие резервы во время активной фазы войны, чтобы не создавать дополнительных финансовых рисков.

— Система запаса нужна, но на минимальном уровне, который можно “размазать” по АЗС и небольшим хранилищам, — отметил Куюн.

По мнению эксперта, именно такая модель позволит одновременно поддерживать энергетическую безопасность страны, избежать резкого удорожания горючего и не создавать больших целей для российских атак.

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