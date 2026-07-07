Вибухи в Харкові сьогодні, 7 липня, пролунали під час російської атаки на місто ударними безпілотниками.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 7 липня: що відомо

За словами Терехова, у Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання ударного безпілотника в автозаправну станцію (АЗС). На місці удару зайнялася колонка.

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Площа пожежі на місці прильоту, як уточнив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, сягнула 2 кв. м.

У прилеглих будинках пошкоджень не виявлено.

Екстрені служби ліквідовують наслідки вибухів у Харкові сьогодні, 7 липня.

Унаслідок удару дрона по АЗС у Шевченківському районі 53-річна працівниця АЗС дістала гостру реакцію на стрес.

Усі обставини російської атаки наразі встановлюють.

Нагадаємо, що 5 липня російські війська також атакували Харків.

Спершу окупанти вдарили дроном по АЗС в Індустріальному районі. Тоді гострої реакції на стрес зазнала 60-річна жінка.

Потім ще двічі під ворожим обстрілом перебував Київський район міста.

Спершу постраждали п’ятеро людей. Після нових ударів — ще четверо осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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