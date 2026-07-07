Зранку 7 липня російські війська атакували Кривий Ріг ударним безпілотником.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вибухи у Кривому Розі 7 липня: що відомо

За словами Вілкула, російський реактивний Shahed влучив в один з об’єктів цивільної інфраструктури міста.

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За словами очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, ворог вдарив по приміщенню логістичної компанії.

Унаслідок атаки на Кривий Ріг сьогодні, 7 липня, виникла масштабна пожежа, до ліквідації якої одразу залучили рятувальників.

Пізніше очільник Ради оборони міста повідомив, що пожежу гасять на великій площі, однак рятувальникам вдалося не допустити перекидання вогню на сусідні будівлі.

За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок атаки на Кривий Ріг 7 липня немає.

Остаточні висновки щодо наслідків атаки на Кривий Ріг зроблять після завершення аварійно-рятувальних робіт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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