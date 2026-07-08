Взрывы в Харькове: ракета попала в жилой дом, есть погибшие, дети среди раненых
В результате утренних взрывов в Харькове погибли два человека и пострадали еще 23, сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.
Обновлено в 10:05.
Взрывы в Харькове 8 июля: что известно
Сначала Игорь Терехов сообщил, что дрон попал в автозаправочную станцию в Киевском районе. На месте возник пожар. Информация о пострадавших на тот момент не поступала.
Вскоре мэр сообщил о ракетном ударе по Немышлянскому району.
По его словам, ракета попала в жилой дом: там разрушены верхние этажи.
После этого мэр сообщил, что в результате ракетной атаки на Харьков 8 июля есть погибшие и пострадавшие.
На данный момент известно, что в результате взрывов в Харькове сегодня, 8 июля, погибли два человека. Также известно о 29 раненых, среди них – четверо детей: мальчики 17, 16, 3 лет и 12-летняя девочка.
На местах ударов работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что ночью 8 июля российские войска также нанесли ракетный удар по Харькову. Попадания зафиксировали в Основянском и Немишлянском районах города.
Тогда были повреждены более 20 частных домов, окна храма, сеть уличного освещения и пять автомобилей. Четверо людей подверглись острой стрессовой реакции.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Харьковская ОВА