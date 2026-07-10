В Украине заочно сообщили о подозрении российским военным, командовавшим ударом баллистической ракеты Искандер по населенному пункту Гроза Харьковской области в 2023 году.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Подозрение военным РФ за удар по селу Гроза в Харьковской области

По информации СБУ, собрана доказательная база на высшее командование Вооруженных сил России, ответственное за ракетный удар по поселку Гроза Харьковской области в октябре 2023 года.

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По данным следствия, российские войска целенаправленно атаковали местное кафе баллистической ракетой Искандер-М, когда там проходило поминальное мероприятие по погибшему украинскому воину.

В результате этой атаки погибли 59 гражданских лиц, среди которых – один ребенок, а пострадали еще пять человек.

Кроме этого, из-за баллистического удара полностью разрушены помещения кафе, повреждены девять частных домовладений, здание сельсовета и 12 гражданских автомобилей.

В СБУ утверждают, что решение об осуществлении ракетного удара принял начальник штаба – первый заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) в Украине ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

По его приказу подготовкой ракетной атаки занимались:

вице-адмирал Сергей Пинчук – заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) ВС России;

– заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) ВС России; контр-адмирал Алексей Петрушин – начальник центра управления разведкой штаба Объединенной группировки войск (сил) ВС РФ;

– начальник центра управления разведкой штаба Объединенной группировки войск (сил) ВС РФ; полковник Дмитрий Козловский – начальник штаба – первый заместитель начальника ракетных войск и артиллерии ВС России.

Как отмечают в СБУ, непосредственно приказ о запуске баллистической ракеты отдал полковник Иван Петров – это командир 119 ракетной бригады Вооруженных сил России.

По информации следствия, запуск ракеты, оснащенной осколочно-фугасной боевой частью массой 480 кг, произвели военнослужащие 119 ракетной бригады РФ с территории Воронежской области.

Следователи СБУ заочно сообщили всем пяти военным РФ о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством, совершенном по предварительному сговору группой лиц (по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Сейчас продолжаются комплексные действия, чтобы найти и наказать виновных за военные преступления России против Украины.

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