Гибель 59 человек в Грозе Харьковской области: подозрение получили пятеро командиров РФ
- СБУ заочно сообщила о подозрении пяти высокопоставленным военным РФ, причастным к удару ракетой Искандер по селу Гроза в Харьковской области в октябре 2023 года.
- Следствие установило, что по приказу российского генералитета оккупанты целенаправленно атаковали кафе во время поминального обеда, в результате чего погибли 59 гражданских.
В Украине заочно сообщили о подозрении российским военным, командовавшим ударом баллистической ракеты Искандер по населенному пункту Гроза Харьковской области в 2023 году.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Подозрение военным РФ за удар по селу Гроза в Харьковской области
По информации СБУ, собрана доказательная база на высшее командование Вооруженных сил России, ответственное за ракетный удар по поселку Гроза Харьковской области в октябре 2023 года.
По данным следствия, российские войска целенаправленно атаковали местное кафе баллистической ракетой Искандер-М, когда там проходило поминальное мероприятие по погибшему украинскому воину.
В результате этой атаки погибли 59 гражданских лиц, среди которых – один ребенок, а пострадали еще пять человек.
Кроме этого, из-за баллистического удара полностью разрушены помещения кафе, повреждены девять частных домовладений, здание сельсовета и 12 гражданских автомобилей.
В СБУ утверждают, что решение об осуществлении ракетного удара принял начальник штаба – первый заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) в Украине ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.
По его приказу подготовкой ракетной атаки занимались:
- вице-адмирал Сергей Пинчук – заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) ВС России;
- контр-адмирал Алексей Петрушин – начальник центра управления разведкой штаба Объединенной группировки войск (сил) ВС РФ;
- полковник Дмитрий Козловский – начальник штаба – первый заместитель начальника ракетных войск и артиллерии ВС России.
Как отмечают в СБУ, непосредственно приказ о запуске баллистической ракеты отдал полковник Иван Петров – это командир 119 ракетной бригады Вооруженных сил России.
По информации следствия, запуск ракеты, оснащенной осколочно-фугасной боевой частью массой 480 кг, произвели военнослужащие 119 ракетной бригады РФ с территории Воронежской области.
Следователи СБУ заочно сообщили всем пяти военным РФ о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством, совершенном по предварительному сговору группой лиц (по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).
Сейчас продолжаются комплексные действия, чтобы найти и наказать виновных за военные преступления России против Украины.