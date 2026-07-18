Один человек погиб и трое получили ранения во время атаки на судно под флагом Антигуа и Барбуда в акватории Черного моря.

Об этом 18 июля сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на судно под флагом Антигуа и Барбуда: что известно

Атака на торговое судно под флагом Антигуа и Барбуда произошла в акватории Черного моря.

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Удару иностранное судно подверглось во время массированного обстрела портовой инфраструктуры Одесской области.

В результате атаки на судно под флагом Антигуа и Барбуда один человек погиб и еще трое получили ранения.

Пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Также есть данные о повреждении ряда объектов инфраструктуры Одесской области: зданий, резервуаров и складов.

Кроме того, сообщает Олег Кипер, во время ликвидации последствий одной из атак враг нанес повторный удар. В результате была повреждена специальная спасательная техника. Никто из спасателей не пострадал из-за того, что личный состав находился в укрытии.

Напомним, что в результате вечернего ракетного удара по портовой инфраструктуре Одесчины 17 июля пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых Островов.

17 членов экипажа, среди которых четверо получили ранения, были эвакуированы.

Как уточнили в Военно-морских силах ВСУ, 17 членов экипажа сухогруза VENTURO, которое получило повреждения и потеряло ход, являются гражданами Филиппин. По данным ВМС ВСУ, среди гражданских есть один погибший.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 606-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Джерело: Олег Кипер

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