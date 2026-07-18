Одна людина загинула та троє дістали поранення під час атаки на судно під прапором Антигуа і Барбуда в акваторії Чорного моря.

Про це 18 липня повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на судно під прапором Антигуа і Барбуда: що відомо

Атака на торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда сталася в акваторії Чорного моря.

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Удару іноземне судно зазнало під час масованого обстрілу портової інфраструктури Одеської області.

Унаслідок атаки на судно під прапором Антигуа і Барбуда одна людина загинула та ще троє дістали поранення.

Наразі постраждалі перебувають у лікарні, де їм надають усю необхідну медичну допомогу.

Також є дані про пошкодження низки об’єктів інфраструктури Одещини: будівель, резервуарів та складів.

Крім того, повідомляє Олег Кіпер, під час ліквідації наслідків однієї з атак ворог завдав повторного удару. Унаслідок цього була пошкоджена спеціальна рятувальна техніка. Ніхто з рятувальників не постраждав завдяки тому, що особовий склад перебував в укритті.

Нагадаємо, що внаслідок вечірнього ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини 17 липня постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів.

17 членів екіпажу, серед яких четверо дістали поранень, евакуювали.

Як уточнили у Військово-морських силах ЗСУ, 17 членів екіпажу суховантажного судна VENTURO, яке зазнало пошкоджень та втратило хід, є громадянами Філіппін. За даними ВМС ЗСУ, серед цивільних є один загиблий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 606-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Олег Кіпер

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