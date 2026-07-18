Склад ВПП ООН в Днепре подвергся четырем атакам за сутки: подробности
- Российские дроны четыре раза атаковали склад ВПП ООН в Днепре.
- Сотрудники гуманитарной миссии не пострадали.
- Это уже седьмая атака на объекты ВПП в Украине за последние три месяца.
В течение 17 июля российские беспилотники четыре раза атаковали гуманитарный склад Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в Днепре.
Об этом сообщили во Всемирной продовольственной программе ООН.
Атака на склад ООН в Днепре
По информации организации, в результате ударов никто из сотрудников не пострадал. В то же время это уже седьмой случай за последние три месяца, когда четко обозначенные гуманитарные объекты ВПП ООН в Украине становятся мишенью российских оккупантов.
Представитель ВПП в Украине Ричард Рейган подчеркнул, что организация фиксирует опасный рост количества ударов по гуманитарной инфраструктуре.
— Мы наблюдаем тревожную тенденцию к увеличению количества атак на гуманитарные объекты и операции по всей стране, — отметил он.
По словам Рейгана, только за последние два года ВПП зафиксировала более 90 инцидентов, в ходе которых были повреждены склады, транспорт, пункты выдачи помощи, а также имущество украинских гуманитарных партнеров.
В ВПП подчеркнули, что международное гуманитарное право запрещает атаки на гражданскую и гуманитарную инфраструктуру.
Всемирная продовольственная программа ООН является крупнейшей гуманитарной организацией в мире, которая оказывает продовольственную помощь людям, пострадавшим от войн, конфликтов и чрезвычайных ситуаций.